【阿斯利康疫苗】接種後現罕見副作用 4英漢或癱瘓

英國阿斯利康疫苗因血栓副作用，遭全球多國停止或有限度接種。英國4名男子早前在接種後，出現罕見副作用反應，或者會導致他們癱瘓及劇痛。同類副作用反而亦有在澳洲及印度發現。

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據悉，4名英國男子在接種阿斯利康疫苗後，出現「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome），一種會攻擊神經及導致麻痹的免疫反應，患者或會遭受劇痛，甚至癱瘓。4宗個案同樣報稱在諾丁漢地區（Nottingham）發現，當地共接種約70萬劑阿斯利康疫苗。

學術期刊《神經病學年鑑》（Annals of Neurology）有研究紀錄，英國接種阿斯利康後出現吉巴氏綜合症的個案。研究指出，4名患者年齡屆乎20至57歲，在接種首劑後11至22日出現症狀。1人沒有相關病史，其餘3人則患有潰瘍性結腸炎﹑哮喘或高血壓。其時4人並無感染新冠肺炎，出現症狀後被安排使用抗體及類固醇治療。

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撰寫研究的諾丁漢大學臨床神經學家艾倫（Christopher Allen）表示，目前仍難以確認出現吉巴氏綜合症是否與疫苗有關，但不否認兩者存在可能性。艾倫認為副作用可能與疫苗的棘蛋白刺激人體免疫反應有關。

英國衛生部暫時未有公開，當地有多少宗與疫苗相關的吉巴氏綜合症案例。然而，澳洲及印度分別發現有人接種疫苗後，出現吉巴氏綜合症。

責任編輯：吳漢培