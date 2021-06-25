【新股IPO】小鵬汽車9868今起招股　一手入場費18181元　美股暫折讓11%

▲ 小鵬汽車9868預料7月7日掛牌，聯席保薦人為摩根大通及美林。

小鵬汽車（美：XPEV） （新上市編號：09868） 今日（25日）至下周三（30日）公開招股，小鵬汽車計劃發行8500萬股，招股價最高180元，小鵬汽車一手（100股）入場費18181.4元，集資最多153億元，小鵬汽車預料7月7日掛牌，聯席保薦人為摩根大通及美林。

小鵬汽車美股周四收報40.95美元，跌1.5%，以2股港股等於1股ADS計，相當於港股159.71元，較招股價上限低11%。

鄭志剛：看好小鵬汽車

值得留意的是，新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛亦有份認購，並表示：

我一直看好智能汽車發展，當中的市場潛力無限，而小鵬汽車從創立至今，一直堅持自主研發，是中國內地唯一一家能夠將自家研發的軟體、硬體深度整合，並且做到量產落地的企業；當中的產品研發包括自動駕駛、高級語音交互等創新技術，為更多消費者帶來安全性與未來感兼備的創新駕駛體驗，這也促成我投資小鵬汽車。

小鵬汽車於公開發售部分發行425萬股，佔全球發行5%，相等於街貨4.25萬手。經折合後，小鵬美股周三收市價相當於港股161.5港元，較港股上限價低10%。

截至今年3月底，小鵬汽車收入為29.5億元（人民幣，下同），按年增長6.2倍。隨收入強勁增長，毛利率於2020年錄得4.6%，並於2021年3月底增長至11.2%。不過，小鵬首季仍錄虧損7.87億元，按年擴大21%，主要由於研發開支，與銷售及行政開支增加。

截至今年3月底，智能電動汽車交付量為13,340輛，按年增長4.87倍。於2021年5月，公司已提供指引，預期會在第二季度交付15,500輛至16,000輛車，公司此前最新預期，第二季交付量將最少達到或超過此指引範圍。

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策略方面，小鵬指會（一）專注於技術創新，不斷升級自動駕駛、智能操作系統以及核心車輛系統；（二）擴大軟件和內容產品的商業化；（三）不斷推出新車型以擴大目標市場；（四）推出高端產品來提升品牌定位，通過各種營銷活動提高品牌知名度；（五）繼續擴大銷售和服務網絡；及（六）計劃從部分歐洲市場開始，繼續拓展至其他國際市場。

獨家專訪小鵬汽車總裁，詳見【下一頁】

小鵬汽車於2015年成立，於2018年12月開始交付G3，今年3月底止已交付30,102輛；2020年5月開始交付P7，今年3月底止已交付23,036輛；2021年4月發布P5，為公司第三款智能電動汽車，計劃在今年第4季交付，據IHS Markit的數據，P5預計交付後是全球首款配備激光雷達的量產智能電動汽車。

公司並計劃，在2022年推出第四款智能電動汽車，為一款具備高級自動駕駛系統和加強版核心車輛系統的SUV。

截至3月底，小鵬在中美共有6,132名員工，39.8%的員工專注於研發。根據IHS Markit，於2020年，小鵬在中國新能源客車市場的市場份額為2%，而在中國中高端新能源客車市場的市場份額則為4.7%，均不是排名前五的整車廠品牌。

淘寶中國轉為A類普通股

值得留意的是，小鵬汽車於紐交所上市後，淘寶中國持有公司約1.78億股C類普通股，每股C類普通股更享有五票投票權，但於香港上市前，淘寶中國與何小鵬訂立協議，將其C類普通股轉換成A類普通股。

聯交所拒讓「企業WVR」第一上市企業 按【企業WVR】港交所僅容許企業WVR第二上市、拒允第一上市 「監管機構須時監察」（第二版）

聯交所未允許第一上市的發行人以「企業同股不同權」架構上市。據初步招股書，淘寶中國的「一股5票」C類普通股，將「一換一」變成一股一票的A類普通股，不再有額外投票權。

小鵬在香港上市後，法定股本將只包括A類普通股，及由聯合創始人何小鵬及夏珩持有的「一股10票」B類普通股。

178間門店、172個超級充電站

小鵬指，截至3月底，實體銷售和服務網絡包括178間門店和61個服務中心，覆蓋中國70個城市，相信這些位置能夠提高品牌知名度，吸引客戶流量。另外，小鵬全國共有172個小鵬品牌超級充電站，覆蓋60個城市，並將繼續擴大充電網絡，為客戶帶來便利的充電和駕駛體驗。

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編輯：區嘉俊、謝卓榮