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【新股IPO】醫療器械先瑞達醫療傳最快周四建簿　集資最多23億元

新股IPO 22:50 2021/08/11

分享：

醫療器械公司先瑞達醫療通過港交所上市聆訊。

內地醫療器械公司先瑞達醫療已通過上市聆訊。外電引述知情人士報道，先瑞達醫療計劃最快周四建簿，集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。先瑞達醫療以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案。公司目前已有兩款核心產品上市，包括適用於股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變的AcoArt Orchid® & Dhalia，以及適用於BTK（膝下動脈）病變的AcoArt Tulip & Litos，兩款產品也在德國、意大利及瑞士等國家銷售。摩根士丹利、中金為聯席保薦人。

手術機器人公司EDDA科技擬來港上市　集資約23.4億元【下一頁】

先瑞達醫療擁有24款處於不同開發階段的在研產品。公司去年錄得收益1.94億元（人民幣，下同），按年增長55%，淨虧損為4348萬元，2019年則錄得盈利2311萬元。

先瑞達醫療主要研發在藥物塗層球囊（DCB）領域以及血栓抽吸導管領域的介入醫療器械。DCB療法是一種創新療法，通過藥物塗層技術將抗細胞增生藥物附著在血管成形球囊表面。與PTA（經皮腔內血管形成術）球囊相比，DCB可以有效抑制血管內膜增生，從而降低血管再狹窄的概率。與支架療法相比，DCB療法可以顯著降低血栓症風險，避免支架斷裂及支架內再狹窄。

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編輯：陳健婷

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