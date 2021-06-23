【螞蟻集團】據報螞蟻擬與國企成立信用評分公司　最快今年第三季成立

▲ 據報阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團正與中國國企就創建一間合資信用評分公司進行協商。

外電引述消息人士指，據報阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團正與中國國企就創建一間合資信用評分公司進行協商，螞蟻將分享其消費者數據，並將相關權限置於監管機構以下，傳新實體最快將於今年第三季成立。螞蟻、人行對有關報道不予置評。

據報人行要求螞蟻集團提交更多消費信貸數據，詳見﹕【下一頁】

該報道指，知情人士透露，螞蟻正與中國國有企業協商，以討論如何分配新合資公司的控制權、公司應該收集哪些數據、以及研究新企業所收集的數據能夠如何幫助中國建立全國性數據庫。另有消息人士稱，在有關協商中，內地監管部門正為國企爭取更大話語權，並希望國企能夠在該合資企業的營運上擁有更大參與角色。

另外，據報在該合資企業的股東中，其中一名潛在股東為一間總部位於上海的金融集團。

有分析指，是次推出的新合資企業，將推翻螞蟻6年前嘗試以自家品牌「芝麻信用」主導全國信用評分系統的計劃。螞蟻先前擬透過芝麻信用，為中國大多數人口提供信貸評分，當中收集到的個人信息主要保存在公司的系統中，部分數據提供者為本身沒有資格獲得傳統銀行貸款的用戶，為人行的數據中心所欠缺。

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編輯﹕賴奕羚