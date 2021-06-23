【反壟斷法】Tim Cook致電美眾議院長　抗議影響iPhone銷售

美國眾議院兩黨議員在上周提出一系列新反壟斷改革法案，未來可能會令大型科技公司如Google、Facebook、蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon）等，需被迫徹底改革其商業行為，甚至禁止擁有涉及明顯利益衝突的業務。

據外媒《紐約時報》報道， Tim Cook本人更致電予美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），表示倉卒的反壟斷法案將嚴重影響iPhone所帶來的服務，更 可能擾亂該公司主要產品iPhone的銷售 。Nancy Pelosi亦在電話中反駁了Tim Cook對立法的擔憂。而Nancy Pelosi亦在電話中反駁了Tim Cook對立法的擔憂。

【蘋果macOS】蘋果macOS 12 Monterey「AirPlay to Mac」新功能 非所有機型適用

【AppleCare+】蘋果下調M1 Mac機AppleCare+計畫價格 MacBook Air及MacBook Pro受惠

此外，日前被視為拜登政府的兩大反壟斷戰將包括：台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（Tim Wu）及Lina Khan入閣，令眾多美國科技公司亦愈來愈擔心拜登政府將會大幅加強反壟斷力道。而吳修銘早前擔任過美國聯邦貿易委員會（FTC）高級顧問，現於國家經濟委員會擔任拜登的科技與競爭政策特別助理。

除了有跟Nancy Pelosi通話之外，報道還指出Tim Cook有對其他國會議員打了同樣的電話，針對反壟斷提出意見。

【搵歌神器】蘋果Shazam App每月超過10億次使用 如何在iPhone快速啟動搵歌？

責任編輯：張寶燕