【金融政策】響應中國政府要求降低手續費 內銀及第三方支付股價將受影響？

周五（25日）中國央行、銀保監會、發改委、市監局聯合推出降費措施，要求降低銀行帳戶服務收費、降低人民幣轉帳匯款手續費、取消郭分票據業務收費、降低銀行卡刷卡手續費等；同日，中國支付清算協會、中國銀行業協會亦發布兩份倡議書，涉及降低支付手續費、降低自動提款機跨行提取現金的手續費。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

根據內地傳媒統計，中國六大國有行包括建行 （00939） 、農行 （01288） 、工行 （01398） 、交行 （03328） 、中行 （03988） 及郵儲銀行 （01658） 均已響應，而股份制銀行之中，中信銀行 （00998） 及華夏銀行（600015）亦計劃回應有關措施。同時，第三方支付平台騰訊控股 （00700） 旗下財付通及阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶亦表示支持。

今次措施預計令市場每年減少手續費240億元人民幣，其中小微企業及個體工商戶超過160億元人民幣，營商環境有所改善，不過對銀行及第三方支付，雖然涉及金額不高，但未來可能有更多減費要求，或影響估值。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機