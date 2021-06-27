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【美股戰報】生鮮股好睇唔好食？ 每日優鮮美股上市首日即跌逾兩成

股樓投資 15:36 2021/06/27

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全球「生鮮第一股」每日優鮮（MF）在周五（25日）在美股上市，首日開盤已跌18%至10.65美元，收盤跌3.34美元至9.66美元，較招股價13元跌25.7%。

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每日優鮮的IPO承銷商包括摩根大通、花旗、中金、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股及老虎證券，IPO發行價定在定價區間的低位。

根據公司招股書，每日優鮮2020年淨收入達到61.3億元人民幣，但虧損達到16.5億元人民幣。公司創始人、董事長兼CEO徐正持股15.3%、公司管理層合共持股20.2%，而老虎環球基金持股12.4%、騰訊控股 （00700） 持股8.1%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美元 美股 IPO 騰訊控股（00700）

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