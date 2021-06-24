【職場熱話】任職網購公司送貨員每天工作12小時以上　希望市民買少一點　「可以幫到好多個家庭可以團聚」

疫情帶動網購生意，近日就有網民在討論區訴苦，稱自己有一名任職網購公司送貨員的朋友，每天都要工作12至15小時， 月入只有2萬多，他形容這間公司令到他沒有家庭、沒有朋友。朋友和事主訴苦指不懂為甚麼這麼多人要上網購物，「有冇諗過買少一點可以幫到好多個家庭可以團聚？」事主又呼籲大家不要買太多貨品，「幫一幫前線的員工，佢地真係好慘。」

【職場熱話】討人厭同事見工面試 遇現上司姐姐 懵然不知狂數上司 網民：神仙都幫你唔到 【下一頁】

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帖文一出，引來網民熱論，有網民就勸事主朋友不要這麼「博命」，都是打工而已，不用下下都要博命」、「都是打工，沒有必要拿命拼，老了更麻煩，你說4萬人工可以想想，2萬人工就不用想太多」、「不如找份輕鬆點的工作，之後找『秘撈』」；亦有網民斥事主呼籲大家不要買太多貨品是不設實際，「唔買東西公司沒有生意裁員怎麼辦？」、「買少點，等你朋友工都沒有？拿綜援去家庭團聚？」

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責任編輯：黃苑筠