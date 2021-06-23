【可持續發展】木廢料轉化成生物碳 物聯網提供節能方案 新世界發展培育初創

近年不少企業都支持可持續發展，新世界發展(00017)更是首當其衝支持，除了訂立「2030可持續發展願景」，更創立Impact Kommons計劃，時至一年，計劃已支援香港以至全球的綠色初創，當中包括兩間本地初創，以木廢料轉化成生物碳的Carbon Lite System (CLS Environmental Technologies)以及利用物聯網提供節能方案BlueSky Energy Technology (向藍天科技)。

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BlueSky Energy Technology創辦人及董事鄧碧嫻表示，由於建築物的用電量佔香港碳排放量的60%，公司的目標是以物聯網科技和數據，為企業、教育及社福機構提供專業能源管理及全方位優質空氣方案，讓用家對環保、空氣質素及能源管理有更深入的了解，保障樓宇用戶舒適健康，優化設備管理及節省能源，從至達致可持續發展。

鄧碧嫻指，公司通過以用戶為中心的行為改變, 提供可持續性解決方案克服了現有的技術痛點。其可持續建築管理平台從能源監測，以至室内外空氣質素、漏水偵測都可以覆蓋，而其室內空氣監測儀產品可以搭配應用程式使用，可以監察室內的溫度、濕度、二氧化碳、懸浮粒子及甲醛，使用家能夠全面掌握室內空氣質素。鄧碧嫻亦表示，現時服務覆蓋的地點超過200個，用戶包括各環球企業、大學等，有20000個智能系統已分別於香港，上海及北京三地應用，至今幫助了用戶減少共1000頓二氧化碳排放，相等於種植了16000顆樹。

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Carbon Lite System創辦人及行政總裁梁培煇表示，公司的定位是科技公司，希望能提升生物碳的應用層面，從建築工地收集木材廢料再製作生物碳，再應用於建築過程中，形成循環經濟。他又指，要實現「淨零排放」目標，除了降低排放量，更需同時增加吸收量 -- 生物碳每公斤可以將約3.5公斤的CO2 永久鎖在泥土，因此國際市場及本地政府都正大力發展生物碳。

Carbon Lite System目前主力研發兩款生物碳建築物料，包括生物碳混凝土，以及牆身批蕩物料。其公司與由新世界發展有限公司旗下的多元產業上市旗艦，新創建集團有限公司全資擁有的協興建築有限公司合作，回收木材廢料，製成生物碳後將其應用於協興旗下工地，首個目標項目為粉嶺皇后山建築工地，同時，協興亦幫助CLS與政府部門推廣其材料。

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責任編輯：羅浩濂