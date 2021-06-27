【A股趣聞】虎撲申請A股上市再次失敗 死因是用戶以男性為主無吸引力？

虎撲成立於2004年，以籃球論壇起家，現時已包括足球及其他體育運動、電商、遊戲及基金等多元用戶，去年總註冊用戶超過7,000萬，日訪問量達到1.6億，其中有九成用戶為男性，因此又被稱為「直男論壇」，抖音母公司字節跳動為股東之一。本周中金表示公告，指虎撲（上海）文化傳播股份有限公司調整上市計劃，因此終止對虎撲首次公開發行股票並上市的輔導工作。

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今次並非虎撲第一次申請上市，公司於2016年4月已申請在A股上市，但中國證監會於2017年3月表示「發行人應收賬款餘額較高、周轉率下降，業績波動較大且經營活動現金流量淨額和淨利潤的差異較大，無形資產會計核算的規範性存疑。」，其後公司2019年4月任命中金公司及東方財富證券進行聯合輔導，但兩年後再度宣佈失利。內地傳媒分析指，過去部分互聯網企業在A股上市，出現虛增業績的情況，存在審計風險，同時，虎撲用戶忠誠度不高，盈利相對單一，因此上市後盈利可持續性為隱憂。

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