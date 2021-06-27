【A股趣聞】全國熱炒比黃金茅台更貴 片仔癀股價去年升1.4倍今年再升七成？

近日，北京、上海、廣州等地，A股片仔癀（600436）的產品片仔癀在綫下店鋪均出現斷貨，一粒難求，在電商平台，官方旗艦店同樣顯示缺貨，而有貨的商店一粒炒至1600元人民幣，較原價590元人民幣升近三倍，若以一粒3克計算，一粒價格已較一瓶500ml的飛天茅台貴，一克片仔癀已較一克黃金昂貴。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

片仔癀熱炒，卻並非新冠肺炎良藥，根據該藥的介紹，片仔癀能「清熱解毒、涼血化瘀、消腫止痛，用於熱毒血瘀所導致的急慢性病毒性肝炎，癰疽療瘡，無名腫毒，跌打損傷及各種炎症」，暫時看與肺炎無關。

片仔癀股價表現亦相當強勁，去年股價已按年升近1.4倍，早已突破2015年的高位234.55元人民幣，今年再下一城，本周曾創歷史新高452.27元人民幣，以周五（25日）收市價446.9元人民幣計，年初至今已升近七成。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機