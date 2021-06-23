【港鐵66】港鐵公布多名高層職務變動　7月1日起生效

▲ 港鐵現任常務總監—車務及中國內地業務劉天成，將獲委任為常務總監—中國內地業務及全球營運標準。

港鐵 （00066） 公布，公司進行新一階段的企業重組，所有職務變動於7月1日起生效。現任常務總監—車務及中國內地業務劉天成，將獲委任為常務總監—中國內地業務及全球營運標準，並將繼續擔任港鐵執行總監會成員，並直接向行政總裁匯報。

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現任商務總監楊美珍將獲委任為香港客運服務總監，並將繼續擔任公司執行總監會成員。香港客運服務業務單位的新架構整合現行車務處及大部分商務及市務處業務。在該整合後的架構下，三個按市場劃分的鐵路板塊（包括車務及本地板塊、口岸板塊（過境）及口岸板塊（機場））以及一個強大職能骨幹將會成立。

現任公司事務總監蔡少綿將兼負現由楊美珍負責管理公司品牌職能的職責，其職銜將變更為企業事務及品牌總監，並將繼續擔任本公司執行總監會成員。現任法律及管治總監馬琳將兼負現由蔡少綿負責監督公司持續發展及企業責任職能的職責，她並將繼續擔任本公司執行總監會成員。

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