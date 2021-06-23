上環新盤42 TUNG ST.快將登場　標準單位585呎起　發展商︰環境寧靜如「城市綠州」

由The Development Studio（TDS）發展的全新上環住宅項目命名為42 TUNG ST.，位於上環東街42號。項目同時上載樓書及開放展銷廳予公眾參觀。

The Development Studio投資部主管鄭冠麒指，42 TUNG ST.為單幢低密度住宅，共設13伙，當中有9伙為單層標準單位，其餘4伙則為複式單位。標準單位由5至15樓每梯一伙，為兩房間隔，實用面積585平方呎，其中5樓單位設346平方呎平台。此外，項目4個複式單位位於項目16樓至19樓，皆為三房兩間隔，實用面積1,157平方呎，16樓單位設有43平方呎平台。

The Development Studio合夥人兼項目部主管梁祈安表示，項目位於港島核心地段，離中環站僅6分鐘步程，附近又有綠化環境、歷史建築、公園和咖啡室設施，形容項目座落區域為「城市綠州」，住戶可享受悠靜舒適的生活環境。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鄭冠麒指補充，項目價單尚在準備當中，最快數日內可公布，又提到定價將參考港島核心區同類型質素項目，以價單形式推出標準單位，並預計於7月上旬推售。他同時透露，TDS有3個項目在部署中，包括淺水灣道125號、堅尼地道33-35號的住宅項目，以及荷里活道15-19號的商業項目。

42 TUNG ST.展銷廳位於中環荷李活道49號鴻豐商業中心UG層B舖，項目預計關鍵日期為2022年9月30日。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機