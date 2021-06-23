【豪宅新盤】沙田嶺「畢架．金峰」定價參考九肚山　遠東：無特定目標客戶　本地客及內地客兼顧

遠東（00035）位於沙田大埔道豪宅項目，正式命名「畢架‧金峰」（MOUNT ARCADIA）。遠東發展地產總裁方文昌說，項目以現樓形式登場，計劃於7月招標賣樓。被問到項目是否主攻內地豪客市場，遠東發展營業及市務總經理陳富強說，雖然本地疫情緩和，料中港遲早通關，內地客快將重臨，但強調該盤沒有針對指定客群，預計既能夠吸引本地客，亦能吸引內地客。

值得留意的是，近期豪宅市道暢旺，屢見高價成交，被問到畢架‧金峰如何定價時，陳富強說，價錢將參考九肚山、九龍塘一帶，而目前九肚山一帶成交呎價約25,000多元至30,000元或以上，料會參考有關水平。

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資料顯示，畢架‧金峰提供62個分層住宅，以及4幢洋房，其中分層住宅全屬三房間隔，實用面積由1,018平方呎起，最至大1,548平方呎，每戶尊設私人升降機大堂（除地下樓層），而洋房面積則由2,800平方呎起，至最大3,400平方呎。

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