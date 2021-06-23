【MPF】上月MPF淨回報1.1% 邊間受託人高踞表現榜4強？

▲ 全球疫情漸受控，帶挈MPF於五窮月令打工仔人均賺逾4100元。

受惠歐美等全球疫情漸受控，刺激上月股市造好，帶挈打工仔的強積金（MPF）投資成績，在五窮月毋須捱窮，反而人均賺逾4100元。MPF專家、積金評級公司指，5月MPF淨回報率1.1%。而一眾服務提供者中，市佔率排第3的永明金融是大贏家，因旗下4個MPF計劃囊括表現排行榜4強之列，升幅最勁達1.9%，佔主導地位。

積金評級今天（23日）發表5月份的強積金計劃淨回報率摘要，上月MPF總資產增長了1.6％至1.216萬億元，比4月份增加了186.32億元。至於454萬名強積金成員，平均帳戶結餘在5月份上升4,101元，截至5月底的人均帳戶為267,728港元，並創月底的歷史新高。

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論及各供應商，由永明金融提供的4個強積金計劃，佔MPF總資產的10.6% ，壟斷了5月份強積金計劃單月淨回報表現排行榜的前4名位置，升幅介乎1.5%到1.9%，跑贏市場1.1%的淨回報率。此外，放眼較長線，中銀香港（02388）旗下我的強積金計劃，連續第二個月錄得最高的年初至今淨回報率，勁彈6.1%，撼赢市場平均淨回報率4.8%，也勝iBond兩厘保底息。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）提醒：「強積金總資產在5月份增長1.6%，這相當於總額驟增186.32億元，而平均帳戶結餘現為267,728元的歷史新高。雖然所有強積金計劃均錄得單月正回報，但永明金融提供的4個MPF計劃壟斷5月份強積金表現排行榜的4強，因此，最大的贏家是永明金融的捧場客。」

雖然強積金在5月份再次錄得單月正回報，但叢川普預警，仍趁勢降低了對6月份投資市場表現的預期，並直指：「6月份是嚴峻的一個月，受聯儲局主席鮑威爾 （Jerome Powell）強硬的鷹派言論影響，全球股票首當其衝。由於通脹及聯儲局可能縮減量化寬鬆政策，所引起的擔憂，導致市場波動和下行風險增加，在此環境下，強積金帳戶在本月份可能會出現一些虧損。然而，投資的關鍵仍然是保持長線和多元化的投資。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪