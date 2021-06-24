全球去年增520萬百萬富翁 兩市場暢旺助「疫」流而上

全球新冠肺炎疫情肆虐，環球經濟飽受重創。但部分行業受惠於新冠疫情，更成為不少人獲利的好機遇。瑞信研究指出，去年坐擁逾100萬美元(約780萬港元)身家、百萬富翁人數增加逾500萬人，全球共有5,610萬名百萬富翁。

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瑞信（Credit Suisse）發表全新《全球財富報告》，指去年晉身百萬富翁的人數、按年增加520萬，全球共有5,610萬名百萬富翁，當中超過1%成年人更是首次成為百萬富翁。報告亦指，雖然新冠肺炎疫情帶來經濟困境，但受惠於股市復甦及樓價飆升，幫助部分人士於疫情下累積更多財富。

報告作者兼經濟學家肖羅克斯 (Anthony Shorrocks）指出，新冠疫情對環球市場只構成短期影響，從去年6月開始，整體形勢出現重大逆轉，使全球財富保持穩定繁榮，甚至於去年下半年迅速增長。

全球民眾的財富差距亦於去年開始陸續擴大，但肖羅克斯表示若把扣除資產如房屋價格的升幅，只靠樓價上漲而成為百萬富翁的人不再被納入報告內，估計全球家庭財富將會下跌。

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報告亦指，全球財富按年增長7.4%。自21世紀以來，擁有10萬至100萬美元身家的民眾，由2000年的5.07億增加至去年年中的17億，累積增加逾兩倍多。報告認為，增幅與中國領軍的新興經濟體發展蓬勃，以及發展中國家的中產階級人數有所增加有關。

責任編輯：郭麗明