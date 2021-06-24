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【職場熱話】盤點最辛苦的兼職經歷　炒散竟遭同事袖手旁觀　回收場地獄生活　是「人生最痛苦的一份工」

理財智慧 08:00 2021/06/24

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有不同工種的兼職，不少人為了賺錢，都會有很多兼職經驗。近日在網上討論區就有網民以「人生做過最辛苦的part-time是邊份？」為題收集網民的經歷。引來網民紛紛回應，有網民曾試過廢車回收場的工人，事主形容這份工作是「地獄」。那些銅會「黐到成身都係」 還會𠝹到皮膚，事主嘆：「真是人生最痛苦的一份工」。

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責任編輯：黃苑筠

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