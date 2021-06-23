【美股分析】2040年電動車份額預計升至94%　一文看清電動車贏家輸家

電動車乃大市之所趨，因此相關主題的投資亦獲投資者青睞。但電動車亦並非Tesla一隻，近年來多間電動車初創公司崛起，再加上傳統車廠殺進這一市場，競爭可謂十分激烈。Piper Sandler預測，到2040年，電動車新車銷售滲透率將升至94%，屆時福士汽車（Volkswagen Group）將成為最大電動車供應商。

本周二（22日），Piper Sandler分析師發表了一份詳細報告，闡述到2040年的全球電動車銷售狀況。他預測到2030年，電動車於新車銷售的佔有率將達45%，到2040年進一步增至94%。

值得注意的是，Potter認為未來電動車屆一哥的位置將由福士汽車霸佔，而非現時的Tesla（TSLA）。他預計福士汽車將於2040年售出920萬輛電動車，全球市佔率達11.4%。不過Tesla亦不遜色，預計到2040年售出約 820萬輛電動車，佔全球10.1%的市場份額。

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另外Potter還預計，到2040年，市場上的電動車初創公司合共市佔率僅為 11%，當中蔚來（NIO）預計僅佔不足1%。事實上，早排市場熱炒的蔚來（NIO） 、小鵬（XPEV）、理想（LI）市值合共約 1,300億美元， 到 2040年預計生產210萬輛電動車；相較之下， 通用汽車（GM）市值為 860億美元，但預計到時的電動車銷售量是這三間公司總量的三倍。

Potter認為通用和福特（Ford）將成功轉型為電動車廠，並保持其市場份額。同時又表示不看好豐田汽車（Toyota），指其市場氛圍份額將從現時的11%，到2040年跌至4.3%。

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编辑：李勝男