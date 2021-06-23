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【精明理財】4張信用卡大比併　邊張回贈最高？

理財智慧 18:46 2021/06/23

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踏入畢業季，剛入職場的年輕人除了要處理MPF外，或有意申請多一張信用卡。市面上信用卡選擇繁多，優惠不一，有些可賺積分和飛行里數，有些有現金回贈。今期「理財智慧」精選4張最受年輕人歡迎，主打現金回贈的熱門信用卡，讓讀者因應所需，申請一張最適合自己的信用卡。

所謂現金回贈，即按用戶簽帳金額乘以回贈率抵銷下次部分交易，舉例而言，現金回贈比率為2%等於每消費100元回贈2元。本刊記者綜合4張主打現金回贈的信用卡，包括「Citi Cash Back信用卡」、「滙豐Red信用卡」、「渣打Simply Cash Visa」和「EarnMORE信用卡」（安信），就年費、回贈率及迎新優惠作比較。

迎新EarnMORE選擇最多

迎新優惠中，「EarnMORE銀聯信用卡」選擇最多，即日起至2021年12月31日期間，成功申請者可享高達770元現金回贈，或以換領費換領DYSON V7 Fluffy及無綫吸塵機或TEFAL健康氣炸鍋（FX202D），或高達9萬元免息免手續費現金分期套現計劃。值得注意，現金回贈及商品換領需在發卡後首90天，憑新卡合資格零售購物交易金額滿8,500元，DYSON吸塵機更需另加換領費。

若讀者想實際一點，可選擇「渣打Simply Cash Visa」，獲發出後首2個月內，全新信用卡客戶憑該卡累積4,000元簽帳，可獲取1,000元；新登記網上理財及於新卡獲發出後首2個月內完、成首次登入的全新信用卡客戶，可獲取額外100元現金回贈。

 

迎新優惠：

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年費：

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最低年薪入息要求：

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簽帳回贈：

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節錄自713期《iMoney Focus》理財智慧。

 

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