【外滙走勢】花旗第3季看好人民幣+商品幣 美儲局收水已成市場預期

▲ 美國會否提早收水及加息備受關注，聯儲局淡化加息刺激港股今天大升。

聯儲局主席鮑威爾淡化加息，打開口牌指不會因擔心通脹而先發制人提早加息，息魔來襲再降溫，美滙指數失守92大關，專家料最近美滙指數急彈，只是半年結前淡倉盤大舉冚倉，而非反映美元轉勢重拾大升軌，畢竟美國仍受雙赤困擾。大行花旗認為，第3季最具值博的外幣是非美貨幣，包括：人民幣、澳紐加商品貨幣及英鎊等。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，聯儲局日前雖一由鴿派偏鷹，但此轉變或不足以持續打壓風險情緒。對滙市而言，不單止取決於美國縮減買債券的實際時間表，現時縮減買債的步伐較加息更為重要。若聯儲局於2022年12月加息，並於加息前要把買債規模縮至零水平，當局則有機會把現時每月1200億美元的買債規模，於今年12月開始每月減少150億美元，直至明年12月。

鮑威爾：不會先發制人地提高利率【下一頁】

黃栢寧進一步剖析，跟2013年收水退市不同的地方是，如今減少步伐已屬市場預期，所以不會打壓風險情緒。如此情況下，風險貨幣例如商品貨幣（澳元、紐元及加元）、英鎊及亞洲新興貨幣（如人民幣），相對美元或仍受到支持，亦可能繼續跑贏套息交易融資貨幣（歐元、瑞郎和日圓）。

黃栢寧對第3季一眾看漲的亮點貨幣最新滙價預測，包括人民幣在岸價兌美元於6至12個月內料為6.3，長線目標5.6。至於英鎊兌美元於未來6至12個月預測為1.4; 長線目標1.44。澳元兌美元於6至12個月預測是0.79; 長期預測為0.76。紐元兌美元於6到12 個月預測為0.72; 長期預測是0.7。美元兌加元於 6至12個月預測為1.2; 長線預測1.18。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪