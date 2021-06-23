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【俄羅斯疫情】確診數急升收緊防疫 堂食要出示新冠證明文件

環球政治 17:46 2021/06/23

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俄羅斯新冠疫情出現反彈，新增確診人數兩周內增加3倍。俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧宣布，下周一（28日）起收緊當地防疫措施，打算堂食的客人，需出示新冠疫苗接種證明等文件。索比亞寧表示，類似措施已在歐亞多國證實有效，俄羅斯是時候引進。

丹麥歐國盃大翻身 大勝俄羅斯次名出線 【下一頁】

索比亞寧（Sergei Sobyanin）周二（22日）宣布，因Delta變種（即印度變種）導致當地確診人數急增，將收緊多項防疫措施。食客需出示二維碼（QR code），證明已接種新冠疫苗、過去6個月內感染新冠肺炎後康復，或72小時內有效的陰性檢測報告，才能夠堂食。另外，當地局亦即時禁止室內及戶外舉辦超過500人活動，如演唱會及體育比賽等。據悉，以上措施在俄羅斯皆是首次推行。

索比亞寧表示，必須尋求可最大限度保護民眾，並減少醫療系統壓力的措施。限制堂食等措施已在歐洲及亞洲多個城市曾實施多時，莫斯科應該吸取經驗，避免再次封城。

俄羅斯莫斯科日增9000宗確診 數日内飆升2倍 【下一頁】

索比亞寧上周宣布，將餐廳及酒吧納入宵禁令管轄範圍，夜晚11時後必須關閉。他取消多項大型活動，包括要求關閉歐洲盃球迷聚集區等。莫斯科醫院同日宣布，將暫停為未接種疫苗人士提供日常非緊急醫療服務。

俄羅斯媒體報道，全國周二（22日）新增逾1.7萬人確診，其中莫斯科市佔6,534例，是全國感染病例最多地區。同日，全國有548人染疫身亡。俄羅斯累計確診逾536.8萬人，近13.1萬人死亡。

責任編輯：李俊儀

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