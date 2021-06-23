【營銷智慧@iM網欄】先登記後付費 三方法線上收集個人資料

雖然很多中小企都希望走向數碼化，但不是所有行業都可以將整套服務流程轉移到線上，例如美容師總不能在網上替人修甲修眉，即使經網上宣傳，客人還是需要在實體店做Facial。這種「半線上」的宣傳模式很自然便會引伸出兩類的付費方法，其一是先在線上付費，及後再到實體店享用服務，其次是先登記資料，及後在實體店完成服務後才付費。

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選用那種付費方式所需要考量的地方不同，沒有說那種方式是絕對有效。但不要以為登記個人資料比說服客人付費更容易，需知道香港人十分重視私隱，如商戶在銷售過程中要求客人留下太多資料，客人總會擔心商戶取得這些資訊後作不良用途，所以就算要客人留下個人資料也要有一定技巧。

一般而言，利用線上渠道登記客人的個人資料有三種方式，第一是利用上文所說的單頁式頁面，先在社交平台廣台吸引潛在客人進入頁面，然後結合製作單頁式頁面的5大元素，加強客戶對你的信任度，唯一不同之處是在Call To Action的一步中，不再是要求客人付費，而是留下個人資料；另一種方法是盡用Facebook收集個人資料的功能。在Facebook設定廣告時，商家可選擇廣告的目的是為了收集個人資料，Facebook便會篩選出最有機會留下個人資料的客人，令商家事半功倍；最後同樣是利用Facebook的獨有功能，在廣告加入Whatsapp的聯絡按鈕，只要興趣的客人經Whatsapp與商家聯絡，商家自然能得到客人的資料同時，亦能向他推銷旗下產品或服務。

即使取得客戶的個人資料，如何使用這些資料也很重要。據我過往經驗，很多商家之所以廣告沒有成效，是因為過於急於求成，希望直接取得客戶的聯絡電話，本身要令客人留下自己的電話號碼已非易事，如果在取得電話後不斷經即時通訊軟件Cold Call，反會令客人討厭你。將心比心，如果有商戶不斷經Whatsapp騷擾你，你也會對他深感厭惡，甚至會封鎖該號碼。故此，在取得客戶的個人資料後，如何與他保持距離也很重要，太貼身的宣傳往往只會造成反效果。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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