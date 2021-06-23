【大行點睇】旺旺減派息近四成 多間大行看淡前景

中國旺旺（00151）昨日（22日）公布截至今年3月底止全年業績，營業額212億元人民幣，按年升9.5%；純利41.6億元人民幣，按年升13.9%，符合市場預期。每股基本盈利33.83分人民幣，不過每股末期股息按年大減近40%至1.46美仙，對上財年同期派2.42美仙，全年合計派2.11美仙。多間大行於公司績後下調其目標價，股價兩日累跌4.2%，今日（23日）收報5.69元，跌0.9%。

大行予中國旺旺投資評級及目標價﹕

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其中，里昂發表研究報告指，雖然疫情影響有所緩解，但旺旺的核心產品如米餅等繼續出現下跌，認為主要是公司缺乏具吸引力的新產品，因此預期毛利率於去年已達高位，而未來在原料價格波動等因素下盈利能力或受壓。該行指，公司業務仍具韌性，惟中國零食市場競爭激烈，對其產品創新能力感到擔憂，因此將今明兩年淨利潤預測分別下調5%及6%，並將目標價由6.2元降至5.6元，評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」。

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記者：郭秀慧