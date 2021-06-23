▲ 【美股焦點】高盛：散戶買股熱潮剛開始 調高美國家庭凈股票購買量至4000億美元

WSB股近期再起動，高盛認為，今年散戶投資者的股票購買熱潮才剛剛開始。該行股票策略師David Kostin在最新的一份研究報告中，將他對2021年美國家庭凈股票購買量的預測從3500億美元上調至4000億美元。

報告指出，目前美國家庭將44%的資產配置在股票上，只略低於2000年互聯網泡沫時期46%的歷史最高水平，這也是散戶投資者狂熱炒股的跡象之一。數據顯示，僅僅第一季度，普通美國家庭的凈股票購買量就達到了1720億美元。

Kostin指出，大量的現金盈餘以及散戶投資者參與到股市中，提振了家庭對於股票的需求。由於貨幣市場以及信貸收益率疲軟，美國家庭面臨的股票和其他資產類別之間的權衡在年底前都將有利於股票。此外，任何通脹持續上升的跡象也都將有利於股票，而不是債券或者現金。

今年年初，一群混跡於Reddit子論壇 WallStreetBets 的散戶投資者們掀起了一場炒股熱潮。在無數散戶的推動下，遊戲驛站 （美：GME）、AMC院線公司 （美：AMC）等沈寂已久股票都出現了數十倍甚至百倍的漲幅。

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編輯：吳敏芳