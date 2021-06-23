柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備

新世界（00017）與港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊，繼打破香港開埠以來收票紀錄後，近日再創歷史，皆因項目第三期日前招標售出一伙4房單位，成交呎價高達3.5萬元，打破同系西貢傲瀧去年創下的新界標準分層戶呎價新高紀錄。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「市場對優質樓盤非常渴求，造就柏傲莊價量兼備的銷售佳績。集團已迅速加推單位，滿足市場的需求殷切，希望更多市民可以買到心儀單位。」

據成交紀錄冊資料顯示，柏傲莊III 今日（23日）招標售出3伙4房單位，實用面積同屬1,269平方呎，成交價由3,900萬元起，至最貴4,441.5萬元，實用呎價均逾3萬元，其中8A座47樓B室呎價高達3.5萬元，打破新界標準分層戶開埠紀錄。

資料顯示，柏傲莊第一至三期於短短9個月內累售2,942伙，佔整個項目逾95%，套現近362億元。值得留意的是，發展商日前上載價單及銷售安排，盡推貨尾應市，合共95伙，第一期佔23伙；第二期佔72伙。據銷售文件顯示，第一期18伙單位、第二期67伙單位於周六（26日）公開發售。另外兩期共10伙於同日開始招標。

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