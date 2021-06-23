【人民幣定期存款】中資行一年人民幣定存息2.7厘 存50萬賺息1.3萬

▲ 南商新推一年人民幣定期存款2.7厘，膺冠絕全城高息王。

人民幣定期存款的加息搶客戰愈演愈烈，勇於吸存的南商，新推200天人幣定存享2.6厘年息，一年定存息率更有2.7厘，兩個計劃的起存額齊為50萬元（人民幣，下同）須全新個人客戶及新資金，於分行開立，優惠至7月14日止。如以一年期息率計，頓變冠絕全城的破頂息，存款50萬一年穩賺息13500元，超越信銀國際的2.6厘。華僑永亨則推iBond退款優惠，凡於該行抽官債，再開立人民幣定期存款，獲額外加息，1個月年息有1.88厘，3個月年息享2.25厘，半年期年息為2.35厘，一年息率更達2.4厘，不設最低存款額，且沒有上限，但優惠額滿即止，以及只可用一次。該行原有一年人民幣定存息僅1.75厘，門檻為兩萬元人民幣。

港銀1年人民幣定存息率比較，可按下圖了解

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專家指，半年結倒數，跨境銀根偏緊，港銀的人幣定存原本已爆加息搶客戰，適逢人行於明天（24日）來港發行50億元半年央票，市料在抽資效應下，令吸存戰加劇。

招商永隆昨加3個月年息0.1厘至2.45厘，經新一輪加息戰，目前3個月高息王是信銀國際的2.5厘年息，6個月最高也為該行的2.55厘年息，一年是南商的2.7厘。而信銀國際於本周一（21日）大幅上調1個月期年息0.95厘、新報2.8厘，但不及富邦冠全城的4.88厘年息。

中資行勁加人幣短存息0.95厘【下一頁】

而建行亞洲及信銀國際亦於周一加息，計及上周另有3行鬥搶存，迄今共7行鬥出招。星展於上周加長息，集友新推3個月享2.4厘，半年有2.5厘，門檻齊為30萬元新資金。南商則搶大額存款，新推288天享2.58厘。須500萬元才享最高息;甚至連大行也應戰，滙豐日前短加長減，把7天短存勁加3.2厘，新息率至10厘。

此外，中央近日連番出招遏人幣升勢，上周二（15日）加外滙存備金，同日官媒再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人幣易貶難升，疊加聯儲局剛由鴿轉鷹，刺激美元急彈，累在岸價及離岸價失守6.45關。可是，外資對人幣的前景仍樂觀，主因是息差優勢。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢仍維持，在岸價兑美元年底挑戰6.3新高，年內高低區間介乎6到6.8。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧料，未來半年及1年人幣目標為6.3，長遠維持5.6預估。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪