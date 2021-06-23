【電動車】調查機構：新能源車2021年銷量料增長49%　成長潛力巨大

市場研究機構TrendForce預計，2021年全球新能源車銷售將達435萬輛，按年增長49%，並表示新能源車佔整體汽車銷量僅5%，意味該市場的成長潛力巨大。

報告指，汽車產業正面對電動化、智慧化、自駕化的三大關鍵轉變，傳統車廠與新創車廠在新能源車的競爭逐漸白熱化，但目前多數國際車廠所銷售的新能源車數量，僅佔自家整體銷量10%以下，故增加車款與銷量是當務之急。

至於新創車廠積極擴張產能，無論是Tesla（美：TSLA）、蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）都有擴產計劃。事實上，這些新創車廠的集資叫座力驚人，規模動輒以十億元計，有助車廠擴產。

TrendForce的報告又稱，目前新能源車銷售量僅佔整體汽車銷售量5%，意味著該市場的成長潛力仍大，也因此吸引眾多新來競爭者，並多數來自消費性電子及互聯網公司，例如小米 （01810） 、OPPO等，這些企業在缺乏整車開發與製造能力情況下，收購車企或委外代工或成為兩大解決方案。除了代工案例有機會增加外，未來車廠與代工廠之間也將會陸續進行合資建廠、技術共享、合作開發等。

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編輯：區嘉俊