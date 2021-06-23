【兼職筍工】海洋公園請兼職遊樂設施服務員 時薪55元 究竟有咩職責

相信大家去海洋公園都玩其遊樂設施，例如極地時速、摩天巨輪等，但如果有關的遊樂設施請服務員，你又會否應徵？海洋公園請兼職遊樂設施服務員，時薪55元，主要負責款待遊客。職位的工作時間為上午9時至晚上11時，每天工作8至10小時，每週工作3至6天，包括星期六，日，公眾假期及假期前夕，輪班及輪休制度，有關的工作期由受聘日至2021年11月2日，而有關職位須在戶外工作。

主要職責：

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入職條件：

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申請須知：海洋公園將於2021年7月6日上午10時至中午12時及下午2時至4時半在勞工處金鐘就業中心舉行面試日，求職者可致電2867 2340預約面試，名額有限，請先預約

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責任編輯：羅浩濂