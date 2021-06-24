【樓市熱話】港男結婚後搬出來住　要離開兩老大嘆「好空虛」　網民：不知道還以為你移民

不少子女有經濟能力後都會搬出來住，近日就有網民在討論區發帖，稱自己簽完臨時買賣合約後感到「好空虛」，因要離開家人。事主又回憶當初經常嫌棄家人，「覺得佢地煩，覺得佢地蠢」。但兩老得知事主要離開後都對他很好，媽媽更「眼濕濕」指不夠錢可以幫他，叫他喜歡就回來住，令事主大為不捨。

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都認為事主太誇張，「不知道還以為你移民」、「搬出去住說到永別似的，你這麼重視兩老感情不如多點和他們去食飯聊多點天。跟有你好像沒有無理老婆感受，那有老婆喜歡跟別人父母住？」、「搬出去而已，生離死別？你幾大啊？」、「買樓然後搬出去住而已，不要這麼『裙腳』成年人了。」

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責任編輯：黃苑筠