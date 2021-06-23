【疫後反彈】貿發局上調出口預測至15%　出口指數連升5季　港商情緒趨正面

香港貿易逐漸走出疫情陰霾，貿發局公布今年次季出口指數連升五季；當局又上調今年香港出口增長估算至15%。

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香港今年第二季出口指數錄48.7，按季增加9.7，接近擴張領域，反映出口商對未來的貿易情緒較上季樂觀。眾多行業當中，以機械業的出口商最為正面，錄55.9達擴張水平。珠寶業是唯一錄得跌幅的行業，香港貿發局研究總監關家明估計，原因或是珠寶買賣難以轉移至網上，故仍受旅遊限制影響。



關又預計，下周公布的出口貨值增長亦有2成至3成，料未來增長雖持續，但幅度或略放緩。「出口指數年內重上50擴張水平問題不大，留意50以上是正常情況，只是過往情況太慘。」多個行業的出口情緒改善，加上今年首4個月本港出口貨值按年大升超過3成，貿發局上調今年的出口預測，由5%增長調整至15%。關家明解釋，原先的估算是於去年底進行，當時市場仍有眾多不明朗因素，而美國、歐洲市場大幅反彈屬意料之外。

目前亦有部分廠商反映「趕不及生產」的情況，但整體訂單價格水平穩定。雖然情況轉好，但他指由於「單多量少」、交貨時間短的趨勢持續，暫時未從受訪廠商中得知聖誕檔期的訂單情況。可是，由於各國陸續接種疫苗，加上各項刺激經濟措施出台，估計聖誕訂單將會較去年理想；反而需要憂慮供應鏈能否負擔，例如物流、生產等方面。

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記者：葉泳珊