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【樓市熱話】港男大嘆難找可養貓的單位 網民細數養貓缺點 直言：「多一事不如少一事」

理財智慧 14:00 2021/06/24

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世界各地都有不少愛貓一族，要找一個適合貓咪居住的地方其實很難，尤其是在香港。香港有很多單位都不讓人養寵物，公屋和私樓都不可以，所以導致不少人會在商業大廈養。近日有網民於網上討論區發文，抱怨難以租到可以養貓的私樓單位。

網民經歷：

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網民理解業主的想法，指他鄰居的貓經常深夜大叫，叫得像鬼一樣，還要抓爛鄰居家裏的東西。有人更細數養貓的缺點：
1)有些貓晚上真的可以不停地叫，香港樓牆薄，做鄰居自問都很難忍

2)動物年紀一大嘔吐特別多，不是每人都可以即時清潔

3)有些貓的糞便真的很臭，連同類也忍不住踢它

4)不是所有主人都注重它們的衛生，最基本的屎尿都不清

網民指：「業主立場多一事不如少一事，當然不讓租客養。」

【樓市熱話】港男月入3萬 上車月供1萬 戶口僅剩數萬感不安　網民：有咩好驚？上車贏咗一半【下一頁

有人建議樓主可以找寵物公園附近的屋苑，一般業主都會允許養貓狗。又或者是租村屋，就不會有這個問題。

 

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責任編輯：張瑋婷

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