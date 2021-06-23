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反追蹤獨立搜尋引擎 Brave Search明撼Google

環球社會熱點 17:12 2021/06/23

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提起搜尋引擎，Google無疑是霸主，但近年與Google相關的私隱問題亦陸續催化。主打免廣告的開發商Brave宣布，自家搜尋引擎Brave Search正式公開測試，Brave Search標榜高私隱度，以不會保留用戶紀錄作招徠。

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Brave Search有別於近年推出的其他搜尋引擎，不會依賴及重新包裝Google及微軟Bing搜尋引擎的搜尋結果，反而建立獨立搜尋索引。但在部分領域，如圖片搜尋上，仍會依靠Bing。

Brave年初透過收購，獲得搜尋引擎技術Tailcat，Brave Search將建基於Tailcat，在不記錄可識別用戶身份資料的情況下提供搜尋結果，並阻止任何追蹤用戶行為的網絡代碼，建設高私隱度的搜尋引擎。

同時，Brave Search推出初期不會有廣告，未來則推出兩個不同版本，免費版有廣告，收費則沒有。

Brave行政總裁艾希（Brendan Eich）曾任Mozilla首席技術官，著名瀏覽器Firefox正是Mozilla的產品。艾希表示，Brave Search將是互聯網中最有私隱的搜尋引擎，為用戶提高另一個更保障私隱的搜尋選擇。用戶亦可選擇與Brave Search分享搜尋的點擊數據，艾希確保數據定必匿名，無法追蹤至個別用戶。

責任編輯：吳漢培

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