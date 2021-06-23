澳洲成功保育袋獾 反釀另一場生態災難？

澳洲袋獾曾一度瀕臨絕種，澳洲政府遂於2012年，把袋獾遷移至塔斯曼尼亞省瑪麗亞島，令袋獾數量得以恢復。但同一時間，袋獾保育計劃卻造成另一場生態災難，島上企鵝等鳥類生物備受衝擊，其中約3,000對小企鵝已在島上消失。

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澳洲政府為避免袋獾受面部腫瘤病（Facial Tumour Disease）影響，導致瀕臨絕種，於2012年把28隻袋獾遷移至塔斯曼尼亞省東部，佔地116平方公里的瑪麗亞島（Maria Island） 。袋獾數量持續增加，直至2016年，估計島上有約100隻袋獾生活。

但保育行動伴隨而來的代價，是導致島上鳥類數量大幅減少。塔斯曼尼亞省鳥類保護協會引述政府數據，指2012年所繁殖的3,000對小企鵝現時已於島上消失。

協會召集人沃勒（Eric Woehler）博士指，雖然對鳥類從島上消失感到悲傷，但對結果不感意外，因為早有研究指，把哺乳動物引入大洋洲的島嶼時，總會對一種或多種鳥類造成災難性影響。去年有研究指出，由於袋獾體型較大及具備挖掘能力，對鳥類在島上棲息地的破壞更大。

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事實上，塔斯馬尼亞初級產業、公園、水資源及環境部於2011年的報告早已提出，若把袋獾引入瑪麗亞島，會對島上的小企鵝及海鷗產生負面影響。

沃勒認為，現時澳洲的袋獾數量已恢復正常，加上面部腫瘤病傳播速度放緩，把袋獾遷出瑪麗亞島亦不會對其有負面影響。塔斯馬尼亞省政府發言人則表示，會持續監察袋獾保育計劃，評估袋獾數量變化及其活動。

責任編輯：郭麗明