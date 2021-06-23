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Facebook推VR廣告碰壁　累遊戲商受玩家抨擊

科技 16:47 2021/06/23

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上星期，Facebook公布在VR裝置 Oculus Quest 上進行 VR 廣告測試，但其中一款參與測試的遊戲 Blaston日前在玩家壓力下，決定退出測試。

儘管Facebook 已經耗費了數十億美元投資VR技術，但似乎在其VR廣告中未迎來一個良好開局。上星期，Facebook公布在VR裝置 Oculus Quest 上進行 VR 廣告測試，但其中一款參與測試的遊戲 Blaston日前在玩家壓力下，決定退出測試。

【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶

據外媒CNBC報道，Blaston在同意試投放Facebook VR廣告後，被玩家強烈斥責。有玩家指，Blaston將未來交給一個精神錯亂的億萬富翁。受到遊戲玩家強烈抗議後，Blaston製造商 Resolution Games 表示，Blaston 並非測試這種廣告的合適遊戲。不過他沒有排除 Resolution Games 參與 VR 廣告測試，但就會縮小規模，暫時只在免費遊戲上測試。

報道指出， 分析師推測Facebook 正在虧本出售 Quest 2或僅以略高於成本的價格出售，以實現其市場主導地位。市場研究公司Radio Free Mobile創始人Richard Windsor表示， Facebook 將很快扼殺這些廣告實驗，因為它現時最不應做的就是在發展VR事業的初期，激怒其用戶群。

【每日焦點】Facebook推新功能　另公布廣告政策

【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

責任編輯：張凱琳

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