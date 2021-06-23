美電商Wayfair投資AR等技術　助客戶更易在家購物

▲ 近日，美國家居電商Wayfair CEO表示，3D技術具潛力並可應用於線上商店，助線上家居用品大賣。

3D技術逐漸被各行各業使用，藉此完善用戶體驗。近日，美國家居電商Wayfair CEO表示，3D技術具潛力並可應用於線上商店，助線上家居用品大賣。

據外媒CNBC報道，Wayfair預計，3D技術的進步將改善客戶體驗並吸引更多購物者上網，從而減少實體銷售量，因此其正大力投資擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）和 3D 技術，以助改善其網站上的客戶體驗，並令潛在客戶更輕鬆地在家中具體觀察產品。Wayfair 的聯合創辦人兼聯合主席 Steven Conine 早前表示，AR及虛擬實境（virtual reality，縮寫VR）無疑是Wayfair已研究了很長一段時間的領域，該企相信隨着技術發展更成熟，技術會促使人們更容易在家購物。

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Wayfair 在疫情期間銷售額激增，因消費者需購買辦公時需要使用的家具以方便在家工作。現時，Wayfair已經在嘗試開設實體快閃店。該店設有設計服務團隊，可以幫助客戶佈置空間。Connie亦認為，未來美國的每個家庭都將擁有一個3D模型。而其公司的設計服務團隊屆時將爲客戶帶來個性化體驗，助客戶看到視覺化的産品，以確保產品符合客戶想要的外觀和風格。

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責任編輯：張凱琳