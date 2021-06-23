  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美電商Wayfair投資AR等技術　助客戶更易在家購物

科技 17:10 2021/06/23

分享：

近日，美國家居電商Wayfair CEO表示，3D技術具潛力並可應用於線上商店，助線上家居用品大賣。

3D技術逐漸被各行各業使用，藉此完善用戶體驗。近日，美國家居電商Wayfair CEO表示，3D技術具潛力並可應用於線上商店，助線上家居用品大賣。

據外媒CNBC報道，Wayfair預計，3D技術的進步將改善客戶體驗並吸引更多購物者上網，從而減少實體銷售量，因此其正大力投資擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）和 3D 技術，以助改善其網站上的客戶體驗，並令潛在客戶更輕鬆地在家中具體觀察產品。Wayfair 的聯合創辦人兼聯合主席 Steven Conine 早前表示，AR及虛擬實境（virtual reality，縮寫VR）無疑是Wayfair已研究了很長一段時間的領域，該企相信隨着技術發展更成熟，技術會促使人們更容易在家購物。

【MWC2021】MWC 2021下周舉行　三星率先預告發布智能手錶

Wayfair 在疫情期間銷售額激增，因消費者需購買辦公時需要使用的家具以方便在家工作。現時，Wayfair已經在嘗試開設實體快閃店。該店設有設計服務團隊，可以幫助客戶佈置空間。Connie亦認為，未來美國的每個家庭都將擁有一個3D模型。而其公司的設計服務團隊屆時將爲客戶帶來個性化體驗，助客戶看到視覺化的産品，以確保產品符合客戶想要的外觀和風格。

【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決

【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

責任編輯：張凱琳

相關文章

【疫市營商】IBM多倫多市中心開新辦公室　將招聘500名員工
2021/06/22
【疫市營商】IBM多倫多市中心開新辦公室　將招聘500名員工
【疫市求生】網購崛起拖垮線下門市？　奢侈品LVMH：門店仍是零售業的未來
2021/06/22
【疫市求生】網購崛起拖垮線下門市？　奢侈品LVMH：門店仍是零售業的未來
【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商
2021/06/22
【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商
燕麥奶市場規模持續增加　料到2026年達約528億
今日
燕麥奶市場規模持續增加　料到2026年達約528億
【疫市營商】麗晶七海郵輪推新船「Seven Seas Grandeur」　推動奢華郵輪旅遊需求增長（多圖）
今日
【疫市營商】麗晶七海郵輪推新船「Seven Seas Grandeur」　推動奢華郵輪旅遊需求增長（多圖）

你可能感興趣

【疫市營商】IBM多倫多市中心開新辦公室　將招聘500名員工
17:32 2021/06/22
【疫市營商】IBM多倫多市中心開新辦公室　將招聘500名員工
【疫市求生】網購崛起拖垮線下門市？　奢侈品LVMH：門店仍是零售業的未來
18:30 2021/06/22
【疫市求生】網購崛起拖垮線下門市？　奢侈品LVMH：門店仍是零售業的未來
【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商
19:48 2021/06/22
【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商
家居 疫情 在家工作 銷售 服務 美國 VR AR 家具

上一篇文章

【網絡安全】香港電訊夥微軟推網絡安全託管服務　助港企應對網絡攻擊

下一篇文章

Facebook推VR廣告碰壁　累遊戲商受玩家抨擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版