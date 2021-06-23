【源‧來自有機@iM網欄】改善膚質從生活習慣着手 避免9種常見的護膚陋習

護膚是每個人日常生活中的一部分，但是，這並不代表每個人都在正確地做日常的皮膚護理。相反，不少朋友在沒有注意的情況下，犯了以下一些常見的護膚陋習：

1) 使用含有SLS / SLES化學起泡劑的潔面產品

很多人仍然認為有效的潔面需要使用具有泡沫的潔面產品，可是他們並不知道這些產品實際上大多含有有害的化學起泡成份SLS / SLES。它是一種便宜的化學成份，廣泛被加入許多個人護理用品，例如洗髮水、牙膏、沐浴露、潔面膏等，以至工業用清潔劑！僅僅1％的SLS就可以使頭皮、牙齦和皮膚受到刺激(而許多坊間的主流產品其實含有10-30％)，在部份人士身上，反應可以很強烈。還有一些研究發現，它與賀爾蒙失衡可能有關，並且可能與更年期症狀和男性生育能力降低等症狀相關。

2) 使用沐浴產品潔面 有些朋友怕麻煩，又或者覺得不用分得那麼細，而一直使用沐浴產品來清潔面部，其實沐浴產品會抽去面部肌膚的水份，導致死皮細胞的積聚。之後再使用精華、面霜便可能事倍功半，因為它最多只是修復你剛剛所造成的傷害。

3) 潔面後不迅速塗抹精華、面霜

其實不只要迅速，是要馬上！正確的時間是在洗臉後一分鐘內塗抹。當皮膚仍然微濕時，毛孔張開，這時你的護膚品如精華和面霜最容易被吸收。潔面後立即抹／噴有機玫瑰純露或爽膚水，再即時使用適合你膚質的精華、眼霜和面霜，也可以消除在淋浴或洗臉後可能會感到的拉緊、乾燥的感覺。

4) 用力地潔面或塗上護膚品

有些朋友以為用力地潔面會更清潔、用力地塗上護膚品會加強護膚產品的效果，抱歉！這想法並不正確！其實無論潔膚還是護膚，只須輕柔地由下而上好像做Spa時按摩一樣便可。力度太大會對肌膚造成不必要的拉扯和刺激，而且大力亦無助於護膚效果啊！

5) 做磨砂的次數太多或太少

去角質是任何護膚程序中的一個重要步驟，因為它有助於清除死皮細胞，讓皮膚推陳出新。建議每星期去角質一次或兩次。做磨砂時，一定要溫柔，並且用水作為「潤滑劑」，切忌乾磨皮膚。總而言之，你只是想去除死皮，而不是傷害皮膚。

6) 沒有經常更換枕頭套

不少朋友忽略了保持枕頭套清潔也是護膚重要事項之一，如果沒有經常更換枕頭套，有機會積聚死皮、油脂、汗水等污垢，直接加劇塵蟎的滋生而導致暗瘡、粉刺。建議是每隔兩三天更換一次枕頭套，甚至每天更換一次，特別是如果你睡覺前沒有徹底卸妝潔面和洗頭。

7) 以錯誤的次序使用護膚品

以錯誤的次序使用護膚品，可能會減少甚至消除部份功效，這個肯定不是你花錢購買產品時的目的。正確使用護膚品的次序是：卸妝/清潔 > 磨砂／面膜（每周一至兩次）> 玫瑰純露／爽膚水 > 治療性產品如茶樹油 > 精華 > 眼霜 > 面霜 > 物理防曬（早上）。當然，同樣重要的是不要選用含有害化學成份的產品，反璞歸真，選擇獲有機認證的產品，能為皮膚細胞提供最安全有效的滋養呵護。

8) 忽略了你的頸部

時常說最容易出賣你年齡秘密的三個部位是：眼、頸、雙手。

如果你的護膚程序止於你的下巴線，你就錯了！頸部皮膚很薄，比其他身體部位的皮膚老化得更快更容易，尤其大家習慣了做低頭一族。所以一定要把精華、面霜也按摩到頸部。

9) 缺乏足夠的睡眠和飲水

有一條護膚規條叫《8加8》：即八杯水加八小時睡眠！我們的細胞有70％是水份，想皮膚水潤必須「外敷內服」，飲用足夠開水，飲水也有技巧，要密密、少少、慢慢飲，很多朋友因為工作忙碌，半天只有三餐或放工時飲水，一飲就是一大杯，結果很快便去小便，因為不想經常去洗手間，結果選擇減少飲水，這會造成細胞口渴，皮膚會變得乾燥和無光澤。相反地當你習慣密密、少少、慢慢地飲水，負責吸收水份的大腸有足夠時間、機會去吸收水份（對比一次過飲大量，大腸來不及同時間吸收），久而久之，你會發現縱使飲八杯水，也不會尿意頻頻，皮膚細胞也會變得更飽滿潤澤。

足夠睡覺對皮膚健康很重要，因為睡眠時身體和皮膚會進行修復、再生和恢復活力，足夠的睡覺是抗衰老所不可或缺。

記注想改善膚質必須從生活習慣着手，今天開始避免這些護膚陋習吧！

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作者_ 杜勵霏Dorothy _簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店。從單純地相信品牌，到決意學識什麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

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