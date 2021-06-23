【Amazon】亞馬遜剝削員工惹關注　僅3成工人有意藉工會抗爭

▲ 美國最大工會之一全國卡車司機工會近日宣布，將支援亞馬遜工人的抗議行動。

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）疫下利潤暴增，繼早前員工發起罷工活動後，美國最大工會之一全國卡車司機工會近日宣布，將支援亞馬遜工人的抗議行動。

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全國卡車司機工會於週四（24日）舉行年度大會，並就一項旨在支援亞馬遜工人並助他們爭取應得權利的項目進行投票。據外媒CNBC報道，該項目通過後，工會計劃在其隊伍中創建一個針對於亞馬遜的部門，該部門將資助和協助工人組織起來。工會指出，亞馬遜發展成一家電子商務巨頭的過程中，擾亂多個行業，取代了數十萬個工作崗位。近日，亞馬遜CEO Jeffrey Preston承認，公司需為員工做得更多。

亞馬遜及其他電商倉儲部門去年都增聘員工，這令工會認為是介入其中組織工人的成熟時機，惟要組織亞馬遜的員工十分困難。近月，在亞馬遜位於貝瑟默（Bessemer）倉庫舉行的投票中，超過70%工人反對加入工會，可見要組織員工對抗大型企業的勞動剝削將需漫長的時間。

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責任編輯：張凱琳