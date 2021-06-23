【異動股】成東奧及北京冬奧持權轉播商 快手CEO： 全球月活躍用戶已達10億人

昨日（22日）創上市新低的視頻股快手（01024）今日強勢反彈，最多升6.4%，高見199.9元，收報199.5元，仍升6.2%，成交額25.7億元。

快手與央視舉辦聯合發布會，雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為東京奧運及北京冬奧持權轉播商。快手CEO宿華出席活動時透露，集團全球月活躍用戶數達到10億。

大行予快手投資評級及目標價﹕

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近期，快手積極參與體育領域業務，早前更與本屆美洲盃達成合作，拿下該項賽事的直播及短視頻版權，現時公司已逐漸成為內地知名的短視頻、直播體育平台。

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記者：郭秀慧