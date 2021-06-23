邱騰華：營運面對不少困難 不排除結束美食車先導計劃

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，美食車先導計劃至今已經運作了4年多，其在港作為旅遊設施的營運面對不少困難，去年疫情亦對美食車營運造成影響，旅遊事務署正審慎檢視先導計劃的數據及成效，以決定計劃的未來路向，不排除最終會結束先導計劃。

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邱騰華今日（23日）以書面回覆議員提問，表示目前有12部持牌美食車營運，所有美食車在去年1月至今年5月下旬間，總收入約為267萬元。雖然目前所有12個營運場地均已開放，但只有香港迪士尼樂園、賽馬會香港足球總會足球訓練中心、尖沙咀藝術廣場和西九文化區4個地方有美食車營運。

邱騰華又提到因受到疫情影響，政府由前年10月起提供50%租金寬免，並由2020年4月至2021年9月，將租金寬免提高至75％。而香港迪士尼樂園及海洋公園，則分別由2019年12月及11月開始至今年9月，為在其場地營運的美食車提供20%及接近30%的租金寬免。

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邱騰華稱，美食車先導計劃原應在今年2月2日屆滿，現已獲延期至明年2月2日。他指出，美食車在港營運面對不少困難，為維持公平競爭環境，美食車須在指定的場地營運，並要與附近食肆有一定距離。再者，美食車的停泊位置不應造成人車阻塞，並需要有場地管理者可為美食車提供電力及其他支援服務，其營運亦極受天氣影響。加上香港食肆林立，競爭激烈，美食車在香港作為一個旅遊設施的發展實在有限。

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