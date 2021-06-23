▲ 雷蛇Razer Gold虛擬信用積分於全線7-Eleven發售。

雷蛇 （01337） 宣布，旗下遊戲支付服務Razer Gold虛擬信用積分今天登陸香港全線7-Eleven分店，供用家購買遊戲內容、道具以及其他數碼娛樂內容。香港7-Eleven將成為獨家發售Razer Gold虛擬信用積分的便利店。

截至去年底，Razer Gold虛擬信用已覆蓋130個國家，用戶可於超過500萬個渠道接觸點購買。現時，Razer Gold虛擬信用積分涵蓋超過34000款數碼娛樂內容。

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香港7-Eleven分店將設50元、100元、200元、300元及500元金額的Razer Gold PIN以供選擇，方便玩家為Razer Gold錢包充值。

雷蛇指，由即日起至7月6日，凡於7-Eleven門市單次購買價值100港元或以上的Razer Gold PIN充值Razer Gold錢包，可獲贈額外10港元的Razer Gold。數量有限，送完即止。另外，2021年7月7日至7月20日期間，新用戶使用Razer Gold錢包首次購買任何遊戲或內容單次滿100港元，可獲得30%額外Razer Gold（最高獎勵金額為30港元）。

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編輯：陳健婷