【虛擬銀行】Mox Card加入「Flip」功能　可揀扣賬或信用額消費模式

▲ Mox Credit客戶可轉換Mox Card連結的戶口，在Mox戶口（扣賬）和Mox Credit（信用額）之間選擇消費模式。

虛擬銀行Mox Bank宣布，與Mastercard於Mox Card加入「Flip」功能，令Mox Credit客戶可轉換Mox Card連結的戶口，在Mox戶口（扣賬）和Mox Credit（信用額）之間選擇消費模式。

轉換Mox Card的扣賬及信用額消費模式簡單方便；Mox Credit客戶只需在Mox應用程式上點擊「查看詳情」，然後點擊「Flip」按鈕，並遵循數個步驟便可。如果想轉回Mox Credit，只需重複以上步驟。

Mox現有超過13萬名客戶；Mox Card的交易量已經接近400萬次，當中超過40%的Mox Card交易金額用於網上消費，反映客戶對數碼日常的喜好。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）表示，透過與Mastercard緊密合作，將進一步釋放Mox Card的潛能，使客戶能夠輕易選擇以扣賬或信用額形式消費。

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編輯：陳韻妍