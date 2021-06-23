【櫻淘魔法棒@iM網欄】「榴槤忘返」又到榴槤當造季節

最近加入了一個Facebook 「香港榴槤關注組」，今年一月才成立，已有3.8萬人關注，證明喜歡食榴槤的朋友確實不少。每日都有谷友分享有關榴槤的資訊。/訂到新鮮的榴槤。

記得2019年，我和公司行員二十多人出差到新加坡，在當地品嚐了很多榴槤，真的有「榴槤忘返」的滋味。自此，對榴槤的要求也提高了。

今年4月朋友買了一些「貓山王榴槤麻薯」給我，想不到口感很不錯，啖啖榴槤肉，意想不到的口味。

五月開始見到有榴槤買，不知不覺已經食了第七個榴槤，我主力都是買泰國的金枕頭，除了價錢大眾化外，是由於我喜歡它的色澤和口感，中伏的機會比較細，而且在惠康經常有新鮮運到，很方便。

其實買榴槤真的是講彩數，外殼未爆開的，既聞不到味，又看不到色澤，都會因為中伏而大失所望。有時買已拆肉的，相對比較穩陣。

坊間有很多選擇榴槤的方法

擁有「水果之王」美譽的榴槤向來備受港人追捧，近年時興食馬來西亞榴槤，每年6月至8月適逢當造期，吸引不少榴槤迷親身飛往馬來西亞品嚐，因疫情關係未能外遊。

朋友知道我喜歡食榴槤，就提議相約去食榴槤放題。全新榴槤品牌「榴槤千金」將於6月30日至到7月11日在Pier 1929推出「馬來西亞榴槤放題Durication」，賣點除了是九十分鐘無限任食多款國賓AAA級榴槤，並不是大排檔風味，而是配上乾花長廊及270度海景的環境，只需要$580，聽到已經令人心動。

場內提供的即食榴槤，全部產自帝一榴在馬來西亞彭亨州自家果園的AAA級榴槤，樹上熟了即日空運到香港。任食款式包括貓山王、葫蘆、紅蝦及謎之槤（時令神秘榴槤）等。

榴槤品種簡介

貓山王 貓山王盛產於馬來西亞彭亨州，以高地老樹出產的是極品。果殼底部有明顯星形紋路，果肉呈金黃色，口感綿柔，質感黏稠，味道甘甜，帶有苦味且有回甘，樹齡越老味道越濃烈。果核形狀較一般榴槤小。 葫蘆 果殼偏黃，外型與葫蘆相似而得名，果肉香軟略帶苦味，果核較小。 紅蝦 棕黃久的果殼呈棕黃色，呈橙紅色的果肉富有奶油味，甜中帶甘，果核輆小。

為了增添食榴槤的趣味性，每日每個時段都加插了一個遊戲，玩法很簡單，就是蒙著眼睛吃榴槤，參賽者需戴上榴槤造型眼鏡來試食，最後憑味覺及嗅覺猜出正確答案。每場最快猜中最多正確榴槤品種名字的參賽者可以參加7月11日舉行的5強總決賽。

馬來西亞榴槤放題 Durication

活動日期：2021年6月30日至7月11日

活動場次及收費：

(星期一至四)12:00-13:30 $580/位

(星期一至四) 14:30-16:00、17:30-19:00、20:00-21:30；(星期五、六及日)全日時段 $680/位

購買4人套票加送榴槤Mochi 4盒(總值$232)

地址：灣仔渡輪碼頭2樓 Pier 1929

WhatsApp 查詢及落單：9299 9064

網上訂: https://bit.ly/35vIVGs

榴槤膽固醇和卡路里極高，營養價值也很高。

榴槤營養豐富，100克榴槤中含有熱量153卡路里、蛋白質2.6克、脂肪3.4克、糖類27.9克、維生素B20.13毫克、維生素C23.3毫克，還有許多微量元素。

榴槤雖好，但並非人人皆宜。因榴槤含糖和膽固醇均較高，因此，糖尿病患者、高膽固醇血症患者應不吃或少吃。尤其不要與酒同吃。榴槤含鉀較高，故腎病、心臟病應慎吃。榴槤性溫熱，故咽乾舌燥、喉痛乾咳、熱病體質、陰虛體質者應慎用。

榴槤食用禁忌：

1. 榴槤不可與酒一起食用：因為酒與榴槤皆屬熱燥之物，如糖尿病患者兩者同吃，會導致血管阻塞，嚴重的會有爆血管、中風情況出現，不宜食用。

2. 熱氣體質、喉痛咳嗽、患感冒、陰虛體質、氣管敏感者吃榴槤會令病情惡化，對身體無益，不宜食用。

3. 中醫認為：榴槤性質溫熱，若吃得太多，會令燥火上升，及出現濕毒的症狀。想緩解不適，就要飲海帶綠豆湯或夏枯草湯。

4. 榴槤含有的熱量及糖分較高，因此肥胖人士宜少食。

5. 榴槤含有較高鉀質，故腎病及心臟病人，宜少食。

6. 榴槤一次不宜多吃，若聞到已熟的榴槤帶有酒精味，則表示已變質不能吃。

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