【新股IPO】朝聚眼科醫療通過上市聆訊 集資約3億美元

眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療通過港交所上市聆訊，據報集團計劃集資大約3億美元（約23.3億元），海通及華泰為聯席保薦人。

承銷團之一的華泰予朝聚眼科醫療估值介乎94億至132億元，而集團是次集資所得的將會用作建設新醫療機構、在出現合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統及作一般資金用途。

朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立，集團目前擁有17間眼科醫院及23間視光中心，紮根於中國華北地區。集團主要收入來自消費眼科服務及基礎眼科服務。於去年首9個月，收入按年增8.5%至5.96億元（人民幣，下同）；純利按年增59.3%至1.05億元。

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責任編輯 : 陳子謙