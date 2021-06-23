【加密貨幣】比特幣跌穿30000美元 分析師指見底言之尚早

加密貨幣受中國政府打壓再進一步下跌，周二（22日）一度跌穿3萬美元大關，更下度下探28,800美元，現時比特幣反彈7.6%，報34,224美元。內地包括農業銀行在內的多家銀行周一發表聱明，指禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，指該行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。

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聲明又指一經發現相關行為，將立即採取暫停帳戶交易、終止客戶關係等措施，並及時報告有關部門。客戶應高度警惕虛擬貨幣相關業務活動的風險，提高風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。上周，四川省宣布整治比特幣等加密貨幣「挖礦」，周日（20日）多個礦場被集體停電，其後比特幣最多下跌34%至今年新低。

比特幣周二跌至一月以來最低位，對於是否已經觸底，加密資產管理公司 Valkyrie Investments 研究主管 Sean Rooney認為跌穿3萬美元大關後，未來數周幣市仍會十分波動，至於分析市場情緒的研究機構Trade The Chain 研究分析師 Nick Mancini也指，幣市現在受中國利淡消息影響，投資者對比特幣前景持負面看法，且情緒仍不斷惡化。

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