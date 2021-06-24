【網民熱話】月薪21K被女友嫌棄 要求不轉工就分手 網民大嘆：做得好地地真係要轉？

女性特別喜歡男朋友或另一半有上進心，如果不積極上班的話，就不會納入伴侶考慮範圍內。近日有網民於網上討論區發文，指自己被女朋友嫌棄工資低，要求他轉工。

網民經歷：

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不少網民調笑樓主，指做男人竟比女朋友工資低，應盡快分手不要害人。他更說：「是真男人就不要轉工，轉女朋友！」樓主回應指自己平時和女朋友外出吃飯都是他埋單，不能理解女友的心態。

有相同經歷的過來人分享，指自己妻子的月薪比他高三萬，但生活依舊。他稱月薪不相等的夫婦相處只需要大家給一樣份量的家用就好，不會有爭吵。

很多人勸樓主不要轉工，稱一定會後悔。公司遠了的話，車程會浪費很多時間和金錢。而且轉工並非容易，要重新開始。

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責任編輯：張瑋婷