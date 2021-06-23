【金融科技】安領國際﹕未來擬計劃推出虛擬資產基金

▲ 廖銳霆表示，正籌備推出屬於集團證券型代幣發行（Security Token Offering，STO），未來亦計劃推出虛擬資產基金

安領國際 （01410） 集團行政總裁兼執行董事廖銳霆表示，數字資產管理為公司業務四大支柱之一，旗下獅昂環球資產管理擬未來推出虛擬資產基金，並已向證監會提交申請管理高於最低限度的虛擬資產。

安領國際總部位於香港，業務範圍涵蓋澳門、深圳、上海和新加坡，先前主要提供網絡安全產品及服務。集團早前收購獲證監會授予第1、4、9類牌照的銳升證券，並改名為獅昂環球資產管理。集團表示，獅昂環球資產管理本身擁有屬於9號牌的資產管理牌照，惟由於相關條文規定，公司已向證監會提交申請，以管理高於10%的虛擬資產。

廖銳霆亦指，集團擬從網絡安全科技逐步拓展至金融科技，並指本港金融科技發展現正處於早期階段，而在數字資產市場方面，仍有大量發展空間。

提到數字資產，香港虛擬資產交易所HKbitEx於去年年底曾表示，未來擬主打STO。安領國際表示，為深化對數字資產的認識，集團去年12月以純投資者角色，以300萬美元（約2329.7萬港元）投資HKbitEx。

HKbitEx 主打證券型代幣發行，詳見﹕【下一頁】

數字資產佈局方面，廖銳霆表示，正籌備推出屬於集團證券型代幣發行（Security Token Offering，STO），惟未有透露更多細節。被問到日後其數字資產管理業務發展重心是否集中在STO，集團則回應指，擬同步發展加密貨幣，但被問及集團將會以何種形式參與加密貨幣投資時，廖銳霆未有透露詳情，但表示集團「不會集中投資在單一貨幣」，又表示虛擬貨幣僅佔數字資產其中一部分，集團看好的是整個數字資產生態圈前景。

STO以區塊鏈技術，將證券、債券或藝術品等資產以虛擬貨幣形式發行，用作募集資金。在香港，STO具證券性質，受證監會所監管。

此外，安領國際周二（22日）公佈全年業績，截至今年3月31日止年度內，集團去年純利按年增48.8%，為3470萬元；收入按年增4.1%至4.11億元，建議派末期息，每股0.01港元。

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編輯﹕賴奕羚