【異動股】旗下腦膜炎疫苗獲准於內地商業化 康希諾復牌後一度升近兩成

康希諾生物（06185）今早一度停牌，待發布內幕消息。其後集團於中午公布，旗下的A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗「MCV2」已獲國家藥品監督管理局批准，可在內地商業化。

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今早停牌前，康希諾升10.6%，報408元；下午復牌後，一度上試437元，升18.5%。現時升幅收窄至12.4%，收報414.6元，成交17.1億元。

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另外，商務部、工信部、衛健委及藥監局公布，康希諾所研發的新冠疫苗被列入可供對外出口的新冠病毒疫苗產品清單。當局表示，支持名單中的疫苗生產商以自營方式組織出口，並集中精力增加產品供應、穩定市場預期，商務部會連同相關部門會為計劃向中國採購疫苗的國家提供協助。

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