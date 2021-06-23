【電子消費券】HKTVmall增設八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK支付 7月上旬正式啟用

▲ 為配合政府發放消費券，HKTVmall於7月上旬將接入八達通卡、AlipayHK、WeChat Pay HK支付。

5000元電子消費券7月4日起接受登記，香港電視 （01137） 旗下網上購物商場HKTVmall宣布，為了配合政府發放電子消費券，即將增設三個電子支付系統：八達通卡、AlipayHK及WeChat Pay HK，新增的電子支付系統將於7月上旬在HKTVmall網上購物及全線 HKTVmall O2O門市正式啟用。

HKTVmall夥AlipayHK推全單九折優惠 消費券用戶享滿$300減$20【下一頁】

此外，KTVmall 同時推出以7折購買500元HKTVmall 現金禮券，由7月1日至7月21日，顧客於全線HKTVmall O2O門市，使用八達通卡、AlipayHK或 WeChat Pay HK，可以7折優惠購買價值500元的HKTVmall現金禮券連免運費，使用有效期至2021年 10月31日。

每位客戶購買現金禮券的數量並無限制，但每張訂單只可使用一張現金禮券，每個帳戶則最多可使用三張現金禮券。

港視今日造好，全日收漲5.8%，報10.16元，成交額4264萬元。

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編輯：陳健婷