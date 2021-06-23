【新股IPO】小鵬汽車傳已獲批來港上市 集資最多20億美元

小鵬汽車、蔚來汽車及理想汽車三大電動車公司在今年初都傳出有意來港上市，終於由小鵬汽車跑出，引述外電報道，小鵬汽車已獲港交所批准來港上市，最快今年來實現，小鵬汽車擬發行約5%至10%新股，集資最多20億美元。

【新股IPO】奈雪的茶2150招股第三日借出孖展逾1055億元超額認購206倍 傳上限19.8元定價，見【下一頁】

據了解，小鵬汽車今次是申請雙重上市，而非第二上市。由於小鵬於去年8月才在紐約上市，未能滿足第二上市的兩年以上海外上市要求。不過對於來港上市傳聞，小鵬汽車表示：「不予置評」。

小鵬汽車主要銷售電動轎車P7、SUV車型G3 兩款汽車，並且著重智能駕駛軟件XPILOT技術，最新軟件業務佔小鵬汽車的毛利約10%，提供高速公路應用、停車場記憶泊車等服務。今年首季受惠於電動車交付破紀錄，小鵬汽車的虧損規模較預期少，虧損7.866億元人民幣，少於預期的虧損8.51億元，去年第四季為虧損7.87億元。

【新股IPO】奈雪的茶2150抽唔抽？一文看清茶飲有幾吸引，見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正