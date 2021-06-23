【新股IPO】創勝集團傳預路演 集資2億美元 禮來淡馬錫有份參投

內地生物醫藥股陸續來，內地生物製藥公司創勝集團已通過上市聆訊，並已委任高盛及中金公司為聯席保薦人，消息指，創勝集團正進行預路演，以評估機構投資者的需求，目標集資約2億美元。

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根據初步招股文件顯示，創勝集團目前已自主研發及開發9種候選藥物中的8種藥物，當中包括1種核心產品及4種關鍵候選藥物，並正在開發多種前期創新生物治療候選藥物。截至2020年底止，創勝集團錄收入8,098萬元人民幣，按年增長83%，主要來自向合約向客戶提供合約研發生產組織(CDMO)服務；虧損則由2019年的3.95億元收窄至3.16億元。

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此外，創勝在上市前引入了多名投資者，其中禮來亞洲基金(LAV)持有上市前約16.6%股權，為主要股東。另外，淡馬錫、高瓴資本、Teng Yue Partners、私募股權基金Epiphron Capita Fund等均為股東。

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記者：張以正